ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldı
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ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldı

21.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:57
ABD'de motoru yanan uçağın parçaları evlerin bahçelerine dağıldı

United Airlines'a ait bir uçağın sağ motoru kalkışının ardından alev aldı.

United Airlines'a ait bir uçağın  sağ motoru kalkışının ardından alev aldı. Uçağın motor parçaları bölgedeki evlerin bahçesine düştü.

United Airlines'ın Denver Uluslararası Havaalanı'ndan (KDEN) kalkan Boeing 777-200 model uçağının sağ motoru alev aldı. 231 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu Honolulu'ya giden uçak acil iniş yaptı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken motor parçaları bölgedeki evlerin bahçelerine dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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