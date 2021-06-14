ABD'de Motorlu Araç Yaşı Ortalama 12,1Yıla Yükseldi
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ABD'de Motorlu Araç Yaşı Ortalama 12,1Yıla Yükseldi

ABD'de Motorlu Araç Yaşı Ortalama 12,1Yıla Yükseldi
Habermetre - Haberler | Toplum

IHS Markit tarafından ABD otomobil piyasasına ilişkin olarak yapılan ve 14 Haziran Pazartesi günü açıklanan bir araştırmaya göre, 2020 yılı itibarıyla ABD'de trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari araçların ortalama 12, 1 yaşında olduğu bildirildi.

IHS Markit tarafından ABD otomobil piyasasına ilişkin olarak yapılan ve 14 Haziran Pazartesi günü açıklanan bir araştırmaya göre, 2020 yılı itibarıyla ABD'de trafiğe kayıtlı otomobil ve hafif ticari araçların ortalama 12, 1 yaşında olduğu bildirildi.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, 2019 yılına kıyasla otomobil yaşının iki ay kadar artmış olduğu fakat bu durumun geçici olarak kabul edilebileceği, çünkü pandeminin azalması ile birlikte yeni ve ikinci el araç satışlarının artmaya devam ettiği bildirildi.

Araçların trafikte kat ettikleri mesafeler, yani kullanım miktarları da 2020 yılında %13 oranında azaldı. Aynı yıl 15 milyon adet aracın hurdaya ayrıldığı ve bu miktarın toplam araç sayısının %5, 6'sına karşılık geldiği öğrenildi.

Normalde bu ölçüde büyük bir hurdaya ayırma oranının araçların yaş ortalamasını düşürmesinin bekleneceği, fakat araçların kullanım miktarlarının azalması ve satış miktarlarının da düşmesi ile birlikte, tersine bir etki oluştuğu ve bunun da zincirleme olarak ikinci el satış fiyatlarının yükselmesine neden olduğu belirtildi.

IHS'nin raporunda ayrıca devam eden yonga kıtlığına da değinilerek, bu durumun üretim miktarını daraltarak bayi stoklarının azalmasına ve hem yeni, hem de ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Tüm bu faktörler alt alta konulduğunda, eski otomobillerini satışa çıkaran araç sahiplerinin artarak devam edeceği ve 2021 yılında ortalama otomobil yaşının tekrar gerilemeye başlayabileceği ön görüldü.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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