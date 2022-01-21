ABD'de Moise suikastı tutuklusu Jaar, suikasta yardım ve yataklıkla suçlandı

ABD'de, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın tutuklusu Rodolphe Jaar'ın suikasta "yardım ve yataklıkla" suçlandığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığınca yapılan açıklamada, Jaar, "ABD dışında birini öldürmek veya kaçırmak için komplo kurmak, ölümle sonuçlanacağını bilerek ya da bu niyetle adam kaçırma ve öldürmeye malzeme desteği sağlamakla" suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, Kolombiyalı zanlıların birçoğunun Jaar'ın kontrolündeki evde kaldıkları bilgisini paylaştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) verdiği bilgiye göre, Jaar, cinayeti işleyen Kolombiyalı gruba silah ve mühimmat sağladığını itiraf etti.

ABD hükümetinin yardımıyla gözaltına alınmıştı

Jaar'ın 11 Ocak'ta Dominik Cumhuriyeti'ne girmeye çalışırken ABD hükümetinin de yardımıyla gözaltına alındığı bildirilmişti. Haiti doğumlu Jaar'ın, davaya ilişkin gözaltında tutulan 40 şüpheliden biri olduğu belirtilmişti.

Jaar, Jovenel Moise'nin başkent Port-au-Prince'deki evinde öldürülmesiyle ilgili bu ay ABD'de suçlanan ikinci kişi oldu.

Dominik Cumhuriyeti'nde tutuklanan ve ABD'ye getirilmeyi kabul eden Jaar, suçlu bulunursa müebbet hapis cezasına kadar hüküm giyebilir.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Moise'nin ölümünden kısa süre önce atadığı ancak yemin etmediği için görevi resmiyet kazanmayan Ariel Henry de 21 Temmuz 2021'de başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Suikasta ilişkin en az 40 kişi gözaltına alınmış ancak hiçbiri resmi olarak suçlanmamıştı.