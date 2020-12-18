ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısı tavsiye edildi
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ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısı tavsiye edildi

18.12.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:28
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısı tavsiye edildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu. 

ABD'de yetkililerin bu hafta başında Moderna aşısının güvenli ve yüzde 94 oranında etkili olduğunu açıklamasının ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), harekete geçti.  FDA yetkilileri, dün bir araya gelerek Moderna'nın koronavirüs aşısını değerlendirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan FDA Komisyon Üyesi Stephen Hahn, Moderna aşısı için acil kullanım izni verme yönünde çalışacaklarını söyledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),bağımsız uzmanlar paneli, toplantısında 20 "evet" oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti.

MODERNA AŞISININ ÖZELLİKLERİ

Amerikan ilaç firması Moderna'nın koronavirüs aşısı, lojistik olarak eksi 20 derecede 6 ay saklanabiliyor ve 4 haftalık süre içinde iki dozluk uygulama gerektiriyor. Moderna aşısının acil kullanım iznini alması halinde ABD'nin Massachusetts eyaletinde Cambridge kentinde üretilecek.

HANGİ ÜLKELER MODERNA TERCİH ETTİ?

Kanada'da hükümet, Mart 2021'e kadar iki milyon Moderna doz olmak üzere toplamda 56 milyon doz alacağını açıkladı. İngiltere ise halihazırda 7 milyon doz ön sipariş verdi. Avrupa Birliği geçen ay, 80 milyon doz satın almak için bir sözleşme yaptığını duyurdu. Duke Üniversitesi Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi tarafından hazırlanan verilere göre Japonya 50 milyon, Güney Kore 20 milyon ve İsviçre 7,5 milyon Moderna koronavirüs aşısı sipariş verdi. Öte yandan, FDA, geçen hafta da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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