ABD'de MLS 1 aylığına askıya alındı
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay askıya alındı.
12.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:26
Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) bütün karşılaşmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay askıya alındı.
MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.
ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.
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Kaynak: AA