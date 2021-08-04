ABD'de Missouri Valisi Parson, Floyd protestocularına silah doğrultan avukat çifti affetti
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ABD'de Missouri Valisi Parson, Floyd protestocularına silah doğrultan avukat çifti affetti

ABD'de Missouri Valisi Parson, Floyd protestocularına silah doğrultan avukat çifti affetti
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Missouri eyaletinin Valisi Mike Parson, ülkede geçen yıl düzenlenen "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestolarına katılanlara silah doğrulttukları için para cezasına çarptırılan avukat çifti affettiğini açıkladı.

ABD'nin Missouri eyaletinin Valisi Mike Parson, ülkede geçen yıl düzenlenen "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter) protestolarına katılanlara silah doğrulttukları için para cezasına çarptırılan avukat çifti affettiğini açıkladı.

Missouri Valisi Parson, 60'lı yaşlarındaki Mark McCloskey ve eşi Patricia McCloskey'in, geçen yıl siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestolarında göstericilere silah doğrulttuğunu anımsattı.

Parson, 750 ve 2 bin dolar para cezalarına çarptırılan avukat çifti affettiğini bildirdi.

Diğer yandan, Mark McCloskey yaptığı açıklamada, karardan memnun olduğunu belirtti.

McCloskey, "Vali Parson, bu hatayı düzelti ve bizi affetti." ifadesini kullandı.

Bu arada, McCloskey çiftinin avukatı Joel Schwartz yaptığı açıklamada, "Mark McCloskey, aynı durumla karşı karşıya kalsaydı yine benzer tutuma sahip olacağını kesin bir şekilde belirtti." dedi.

Schwartz, müvekkilinin, affın bu tutumu akladığına inandığını aktardı.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde Haziran 2020'de "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestosu düzenlenirken, McCloskey çifti, evlerinden AR-15 tipi bir tüfekle ve yarı otomatik silahla çıkmıştı.

Protestoculara ellerindeki silahı doğrultan çift, ateş açmamıştı.

Söz konusu dönemde ABD Başkanı olan Donald Trump'ın da aralarında olduğu bazı Cumhuriyetçiler, McCloskey çiftinin eylemini savunmuştu.

Bu arada, Mark McCloskey, mayıs ayında ABD Senatosuna adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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