ABD'de Mısır Kalitesinde Düşüş Bekleniyor

Mısır fiyatları ABD'deki ürün kalitesinin beklentilerin altında olduğunu belirten raporun ardından yükseldi.

Mısır fiyatları ABD'deki ürün kalitesinin beklentilerin altında olduğunu belirten raporun ardından yükseldi. Ancak hava koşullarının rekolte açısından olumlu seyredeceği beklentisi fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan haftalık hasat raporuna göre yüksek kaliteli mısırların toplam ürün hasadına oranı bir önceki haftaya göre 4 puan düşüşle %68'e geriledi.

Kaynak: Farmprogress

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre