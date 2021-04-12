ABD'de Minneapolis yakınlarında polis bir siyahı öldürdü, protestolar sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Minneapolis kentinin kuzeyindeki Brooklyn Center kasabasında Pazar günü polisin bir trafik çevirmesi sırasında 20 yaşında bir siyah genci ateş ederek öldürmesi üzerine öfkeli kalabalıklar sokaklara döküldü.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Minneapolis'in kuzeyindeki Brooklyn Center kentinde Pazar günü polisin bir trafik çevirmesi sırasında 20 yaşında bir siyah genci ateş ederek öldürmesi üzerine öfkeli kalabalıklar sokaklara döküldü. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trafik çevirmesi sırasında öldürülen gencin adının Daunte Wright olduğu açıklandı.

Minnesota Valisi Tim Waltz, "durumu yakından izlediğini" ve Wright'ın ailesi için dua ettiğini söyledi.

Geçen yıl George Floyd adlı bir siyahı gözaltına alırken öldürmek suçlamasıyla yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasının devam ettiği Minneapolis'de ortam gergin.

Brooklyn Centre'da son durum ne?

Dün gece Minneapolis'in yalnızca birkaç kilometre kuzeyindeki Brooklyn Center'da karakolun önünde toplanan ve Daunte Wright'ın adını haykıran yüzlerce kişi polisle karşı karşıya geldi.

Reuters haber ajansına göre iki polis aracını taşa tutan ve üzerine tırmanan göstericilere, polis dağılmaları uyarısı yaptı. Daha sonra polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı görüldü.

Yerel medya yağma olayları yaşandığını bildirdi. Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliot Twitter'dan Pazartesi sabah yerel saatle 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Elliot mesajında, "Herkesin güvende olmasını istiyoruz. Lütfen güvende olun ve lütfen eve dönün" dedi.

Brooklyn Center'da bugün okullar kapatıldı. Her tür toplu faaliyet iptal edildi.

Daunte Wright nasıl öldürüldü?

Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polislerin Pazar günü öğleden sonra bir kişiyi trafik kurallarını çiğnediği gerekçesiyle çevirdikleri ve hakkında yakalama emri bulunduğunu öğrendikleri kaydedildi.

Açıklamada, bunun üzerine gözaltına almak istedikleri kişinin aracına geri bindiği ve bir polis memurunun birkaç yüz metre gittikten sonra bir başka araca çarpan sürücüye ateş ettiiği açıklaması da yer aldı.

Sürücünün olay yerinde öldüğü çarptığı araçtaki bir kadın yolcunun ise hafif yaralandığı belirtildi.

Polis, bütün bunlar yaşanırken, polis memurlarının üzerlerinde kameralar bulunduğunu ve araçlardaki kameraların da kayıtta olduğunu kaydediyor.

Öldürülen Wright'ın annesi Katie daha fazla bilgi verilmesini istedi.

Yerel StarTribune gazetesine konuşan anne, oğlunun cansız bedeninin polisler tarafından yerde bırakıldığını söyleyerek, "Kimse bize bir şey söylemiyor, bizimle konuşmuyor. (Polislere) Ne olur, oğlumu yerden kaldırın dedim" dedi.

Belediye Başkanı Elliot olayı "trajik" diye nitelerken, Minnesota Valisi Waltz "Eyaletimiz yine bir siyahın güvenlik güçlerinin elinde yaşamını yitirmesinin yasını tutuyor" diye konuştu.

Minneapolis'deki gerilimin arka planı

George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de gözaltına alınması sonrası ölmesiyle ilgili olarak eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı duruşma, Minneapolis'de iki haftadır sürüyor.

Chauvin'in, Floyd'un ensesine dizini dayayarak onun nefesini kestiği dakikaların video görüntüleri bütün dünyada izlenmiş ve kitlesel ırkçılığı protesto gösterilerine yol açmıştı.

Duruşmanın en az bir ay devam etmesi bekleniyor ve jürinin karar verme aşamasına gelindiğinde bazı huzursuzluklar yaşanmasından endişe ediliyordu.

Floyd'un ölümünün ardından öfkeli protesto gösterileri bütün kenti sarmış, bazı gösterilerde yüzlerce bina hasar görmüştü.