ABD'de Minneapolis kenti, polislerin görev sırasında gövde kameralarını kapatmalarını yasakladı
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ABD'de Minneapolis kenti, polislerin görev sırasında gövde kameralarını kapatmalarını yasakladı

02.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:42
ABD'de Minneapolis kenti, polislerin görev sırasında gövde kameralarını kapatmalarını yasakladı

ABD'de, geçen yıl ülke çapında ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşleyen, Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde, güvenlik güçlerinin asayiş görevleri sırasında gövde kameralarını kapatmaları yasaklandı.

ABD'de, geçen yıl ülke çapında ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşleyen, Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde, güvenlik güçlerinin asayiş görevleri sırasında gövde kameralarını kapatmaları yasaklandı.

Belediye Başkanı Jacob Frey ve Emniyet Müdürü Medaria Arradondo'nun duyurduğu yeni kurallara göre, polisin aşırı şiddet kullandığına yönelik şikayetlerde kanıt niteliğindeki görüntülerin kaydının alınmaması "görevi suistimal" olarak değerlendirilecek.

Polis memurlarının asayiş görevleri sırasında hiçbir şekilde kameralarını kapatmalarına izin verilmeyeceğinin altını çizen Emniyet Müdürü Arradondo, "Hemşehrilerimiz ve polis güçleri, topluluğumuz içindeki kritik asayiş olaylarını anlamada kamera görüntülerinin ne kadar önemli bir rolü olduğunu anlamıştır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü, geçen ay polis memurları hakkında disiplin soruşturması açılabilmesini kolaylaştıran bazı yönetmelik değişikliklerini duyurmuştu.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polisin 8 dakika süreyle boynuna diziyle basarak gözaltına alması sonucu hayatını kaybeden Floyd'un son anlarının yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıması, ülke genelinde sistematik ırkçılığa ve polis şiddetine karşı haftalar süren protestoların fitilini ateşlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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