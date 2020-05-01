ABD'de milyonlarca kişi işsiz

Korona virüs salgınının en fazla vurduğu ülke olan ABD'de birçok insan işsiz kaldı.

Korona virüs salgınının en fazla vurduğu ülke olan ABD'de birçok insan işsiz kaldı. Öyle ki işsizlik maaşına başvuranların sayısı 30 milyonu aştı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Covid-19 etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı. ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, beklentileri aşarak 3 milyon 839 bin olurken, son 6 haftada da toplam 30 milyon 307 bine yükseldi.

Bu rakamlar, korona virüsün hem ABD'yi hem de ABD ekonomisini vurduğunu gözler önüne serdi.

(İHA)

Kaynak: İHA