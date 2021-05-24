ABD'de Michigan Valisi Whitmer, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Michigan Valisi Whitmer, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi

ABD'de Michigan Valisi Whitmer, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'nin Michigan eyaletinde Vali Gretchen Whitmer, bir içkili lokantada kalabalık bir grupla maskesiz eğlenirken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yer almasının ardından, eyalet yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koyduğu sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket...

ABD'nin Michigan eyaletinde Vali Gretchen Whitmer, bir içkili lokantada kalabalık bir grupla maskesiz eğlenirken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yer almasının ardından, eyalet yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koyduğu sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettiği için özür diledi.

Vali Whitmer, eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca kamusal kurallara uymaya dikkat ettim. Dün arkadaşlarımla gittiğim yerel restorana insanlar geldikçe kalabalık arttı ve masalar birbirine yaklaştı. Hepimiz aşılanmış olduğumuz için durup düşünmedik. Geriye baktığımda bunu düşünmemiz gerektiğini anlıyorum. Ben de insanım. Bir hata yaptım, özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Michigan eyaletinde barlar ve restoranlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapasite kısıtlaması altında ve sosyal mesafe kurallarını uygulamak kaydıyla hizmet verebiliyor. Buna göre bir masada en fazla 6 kişiye servis yapılabilirken masalar arasında 180 santimetre mesafe olması gerekiyor.

Demokrat Partili Vali Whitmer, şubat ayında vatandaşlara eyalet dışına seyahat etmemeleri uyarısı yapılırken özel jetiyle babasını ziyaret etmek için Florida'ya gitmesi nedeniyle de eleştirilmişti.

Whitmer, ikinci doz Kovid-19 aşısını 29 Nisan'da yaptırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Michigan Valisi Whitmer, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 11:50:42. #1.13#

title