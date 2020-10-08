ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırmayı planlayan örgüt çökertildi
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ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırmayı planlayan örgüt çökertildi

08.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:48
ABD'de Michigan Valisi'ni kaçırmayı planlayan örgüt çökertildi

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde silahlı bir örgüt tarafından Vali Gretchen Ester Whitmer'in kaçırılması planının engellendiği bildirildi.

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde silahlı bir örgüt tarafından Vali Gretchen Ester Whitmer'in kaçırılması planının engellendiği bildirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, silahlı bir örgütün, Michigan Valisi Whitmer'i kaçırmak için detaylı bir planlama yaptığı ancak hazırlıklarını tamamladığı esnada amacına ulaşmadan çökertildiği kaydedildi.

Bir FBI yetkilisinin araştırmasının yer aldığı raporda, "ABD anayasını ihlal ettiği" gerekçesiyle Demokrat Parti üyesi Whitmer'i kaçırmak isteyen grubun, 2020 yılı başından bu yana internet üzerinden yaptıkları yazışmalarda, bazı eyaletlerde ayaklanma organize etmek için birbirlerine teklifte bulundukları ve 6 Haziran'da Ohio eyaletinde bununla ilgili bir toplantıda buluştukları bilgisi paylaşıldı.

Michigan'da özel bir mülkiyet arazisinde ateşli silah talimi yaptıkları belirlenen grubun bir üyesinin FBI ile iş birliği yapması üzerine bütün planın ele geçirildiği belirtildi.

Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeyi hedeflediler

FBI raporunda, yasa dışı örgütün 14 Haziran'da Vali Whitmer'i, Michigan'daki yönetim binasından bir baskınla kaçırmayı planladıkları, akabinde Vali'nin yazlık evinin bu iş için daha uygun olduğu fikrinde buluştuklarına değinildi.

Raporda, Fox kod adlı örgüt elebaşının Vali'yi kaçırma planını kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirmeleri gerektiğini söylediği ifade edildi.

Kaçırma işleminin başarıya ulaşması için bir köprünün havaya uçurulması dahil bütün detayların yapıldığı toplantılarda, Vali'nin yazlığının yakınındaki göl üzerinden, Wisconsin eyaletine kaçırılmasının planlandığı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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