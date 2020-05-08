ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarı

ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarıABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilerken bazı lise ve üniversitelerde sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis' diploma töreni düzelendi.

ABD'de mezuniyet törenlerine koronavirüs ayarı

ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) hayatı olumsuz etkilerken bazı lise ve üniversitelerde sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis' diploma töreni düzelendi.

Koronavirüs salgını tüm dünyada alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Salgının merkez üssü ABD'de etkinlikler bir bir iptal edildi. Ülkede bazı lise ve üniversitelerde sosyal mesafe nedeniyle 'arabaya servis' diploma töreni düzelendi. Arabaya yemek servisi, para çekme makinası, koronavirüs testi derken şimdi de diplomalar arabaya servis edildi.

DİPLOMALAR ARAÇLARDA ALINDI

Ülkede 2020 mezunları, aileleriyle birlikte araçlarıyla okullarının ana giriş kapısına geldi ve koronavirüs nedeniyle diplomalarını araç içerisindeyken teslim aldı. Okullarda arabadan inip fiziksel mesafeyi korumak şartıyla aile bireyleri ve okulun maskotuyla birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesine izin verildi. Bazı okulların maskotları maske takarak törene mizah kattı.

MEZUNİYET COŞKUSU KORNALARLA KUTLANDI

Koronavirüsten dolayı cübbe giymeden ve kep atmaktan mahrum kalmayan öğrenciler toplu olarak kep atmak istediklerini fakat pandemiden dolayı arabaya servis diploma uygulamasından memnun olduklarını belirttiler. Aileler çocuklarının mezuniyetini korna çalarak ve araçlarını balonlarla süsleyerek kutladı. Maske takan öğretim görevlileri, öğrencilere diplomalarını verirken fiziksel mesafeyi korumayı da ihmal etmedi.

Kaynak: DHA