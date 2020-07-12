ABD'de metroda bıçaklı saldırı: 2 yaralı ABD'nin New York kentinde bir saldırgan, bindiği metroda rasgele şekilde yolculara saldırdı.

ABD'nin New York kentinde bir saldırgan, bindiği metroda rasgele şekilde yolculara saldırdı. Olayda 2 kişinin yaralandığı ve saldırganın da gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde bir saldırgan bindiği metroda yolculara bıçakla saldırdı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda 40'lı yaşlarda olduğu belirtilen saldırgan yolculara rasgele bir şekilde bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin yapıldığı ifade edildi.

Saldırganın yolculara saldırdığı anlar ve yolcuların saldırganla boğuşması ise bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, olay 'çirkin ve provoke edilmemiş saldırı' şeklinde nitelendirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA