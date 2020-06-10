ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki "ırkçılık" tanımı bir kadının şikayeti üzerine güncelleniyor
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ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki "ırkçılık" tanımı bir kadının şikayeti üzerine güncelleniyor

Irkçılık tartışmalarının alevlendiği ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün editörlüğü, Missourili bir kadının şikayeti üzerine "ırkçılık" kelimesinin tanımını güncelleme kararı aldı.

ABD'de Merriam-Webster sözlüğündeki
10.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:04

Irkçılık tartışmalarının alevlendiği ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün editörlüğü, Missourili bir kadının şikayeti üzerine "ırkçılık" kelimesinin tanımını güncelleme kararı aldı.

ABD basınındaki haberlere göre, Drake Üniversitesinden yeni mezun 22 yaşındaki Kennedy Mitchum, Merriam-Webster'a, sözlükte "ırkçılık" kelimesinin tanımına, "sistematik zulüm" referansının dahil edilmesi talebiyle bir e-posta gönderdi.

Mitchum, 189 yıllık şirketin kendisine cevap vermesine şaşırdığını dile getirirken, karşılıklı birkaç yazışmadan sonra Merriam-Webster editörlüğü, revizyona ihtiyaç duyulduğunu kabul etti.

Editörlüğün "ırkçılık" tanımını revize etme kararını, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülke çapında gösterilerin düzenlendiği dönemde alması dikkati çekti.

"Belirli bir grup insan için zulüm sistemi"

Kennedy Mitchum, basına yaptığı açıklamada, yazışmalarda, sözlükte "ırkçılığın" mevcut tanımının, gerçekte dünyada yaşananları temsil etmediğini anlatmayı sürdürdüğünü belirterek "Gerçek hayatta yaşanan ırkçılık sadece bir ön yargı değil. Bu sadece 'Herhangi birinden hoşlanmıyorum' demek değil. Belirli bir grup insan için zulüm sistemi." ifadesini kullandı.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve 2 haftayı aşkın bir süredir devam eden protestolarda polis teşkilatında reform talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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