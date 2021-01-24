ABD'de "Mega Millions" piyangosunun bir milyar dolarlık ikramiyesi Michigan'da satılan bilete isabet etti

ABD'de "Mega Millions" piyangosunun 1 milyar 50 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Michigan'da satılan bilete isabet etti.

ABD'de "Mega Millions" piyangosunun 1 milyar 50 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Michigan'da satılan bilete isabet etti.

ABD'nin önemli piyangolarından Mega Millons, tarihindeki en büyük 3. ikramiyesi olan 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı.

Cuma gecesi yapılan çekilişte şanslı rakamlar, "4, 26, 42, 50 ve 60" olarak belirlendi.

Söz konusu ikramiyenin, Michigan'ın Detroit kentinin kenar mahallelerindeki marketten alınan bilete isabet ettiği ortaya çıktı.

Kazananın kimliğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Mega Millions, 15 Eylül'den bu yana devrederek 1 milyar 50 milyon doları bulmuş ve tarihindeki en yüksek 3. seviyesine ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan