ABD'de masaj salonlarında silahlı saldırı: 8 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de masaj salonlarında silahlı saldırı: 8 ölü

17.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:26
ABD'de masaj salonlarında silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'de üç farklı masaj salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de üç farklı masaj salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Atlanta Polis Departmanı, saldırganın kimliğini Robert Aaron Long olarak açıklarken, gözaltına alındığını duyurdu. Long'un saldırılarda Asyalılara ait masaj salonlarını hedef aldığı, hayatını kaybedenlerin 6'sının Aysa kökenli oldukları ifade edildi. Polisin saldırının arkasında yatan nedeni belirlemek üzere soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Deniz Çakır Aleyna Tilki Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de masaj salonlarında silahlı saldırı: 8 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:26:27. #1.16#
title