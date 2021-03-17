ABD'de masaj salonlarında silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de üç farklı masaj salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de üç farklı masaj salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde 3 farklı masaj salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Atlanta Polis Departmanı, saldırganın kimliğini Robert Aaron Long olarak açıklarken, gözaltına alındığını duyurdu. Long'un saldırılarda Asyalılara ait masaj salonlarını hedef aldığı, hayatını kaybedenlerin 6'sının Aysa kökenli oldukları ifade edildi. Polisin saldırının arkasında yatan nedeni belirlemek üzere soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı