ABD?de markette silahlı çatışma anı kamerada!
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ABD?de markette silahlı çatışma anı kamerada!

ABD'de bir markete giren kişi dehşet saçtı.

ABD?de markette silahlı çatışma anı kamerada!
14.09.2020 22:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:32

ABD'de bir markete giren kişi dehşet saçtı. Markette bulunan müşterilerin üzerine şarjör boşaltan kişi güvenlik kamerasına takıldı.

 ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde bir markete giren kişi, nedeni bilinmeyen bir şekilde market önündeki kişilere ateş açtı. New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, marketin önündeki kişilerin de içerideki kişiye ateş açtığı, şans eseri kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı ifade edilirken; polis, halktan şüphelinin kimliğini tespit etmek için yardım istedi.


Kaynak: DHA

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