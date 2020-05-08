ABD'de marketlere maskesiz kimse alınmıyor

ABD'nin başkenti Washington'da birçok alanda maske takma zorunluluğu devam ederken marketlerde hazır gıda ve temizlik reyonları boş kaldı.

ABD'nin başkenti Washington'da birçok alanda maske takma zorunluluğu devam ederken marketlerde hazır gıda ve temizlik reyonları boş kaldı.

Yeni tip korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgına yönelik mücadele sürüyor. "Evde kal" uyarılarının 15 Mayıs'a kadar geçerli olduğu başkent Washington'da zaruri olmayan iş yerleri ve okullar da bu tarihe kadar kapalı durumda. Kentte oteller, taksiler, toplu taşıma araçları ve marketlerde ise maske takma zorunluluğu bulunuyor. Market girişlerine ve reyon aralarına da uyarıcı notlar asılarak sosyal mesafe kuralına dikkat çekiliyor. Marketlerde temizlik ve hazır gıda reyonlarının boşaldığı göz çarparken bazı ürünlerin satışına ise kota getirildiği belirtildi.

Ayrıca Washington'da elektronik ürünlerin satışının yapıldığı bazı mağazalara ise online form doldurulduktan sonra giriş yapılabiliyor. Müşterilere korona virüs taşıyan herhangi biriyle temasının olup olmadığı soruluyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA