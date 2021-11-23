ABD'de Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz yaşamını yitirdi

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
ABD'de Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz yaşamını yitirdi

NEW ABD'de 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Amerikalı siyahi Müslüman lider ve sivil haklar savunucusu Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın, New York'taki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

NEW ABD'de 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Amerikalı siyahi Müslüman lider ve sivil haklar savunucusu Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın, New York'taki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, Shabazz'ın Brooklyn'de bulunan evinde dün kızı tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Shabazz'ın ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title