ABD'de mal ticareti açığı temmuzda yüzde 6,2 azaldı
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ABD'de mal ticareti açığı temmuzda yüzde 6,2 azaldı

ABD'de mal ticareti açığı temmuzda yüzde 6,2 azaldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 6,2 azalışla 86,4 milyar dolar oldu.

ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 6,2 azalışla 86,4 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 azalarak 86,4 milyar dolara geriledi.

Mal ticaret açığı, haziranda ise 92,1 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 1,5 artışla 147,6 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 1,4 azalışla 233,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ayrıca, toptan eşya stokları temmuzda aylık yüzde 0,6 artarken, perakende stokları yüzde 0,4 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de mal ticareti açığı temmuzda yüzde 6,2 azaldı - Haberler Ekonomi
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