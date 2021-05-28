ABD'de mal ticareti açığı nisanda yüzde 7,3 azaldı
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ABD'de mal ticareti açığı nisanda yüzde 7,3 azaldı

ABD'de mal ticareti açığı nisanda yüzde 7,3 azaldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı, nisanda aylık yüzde 7,3 azalışla 85,2 milyar dolara geriledi.

ABD'de mal ticareti açığı, nisanda aylık yüzde 7,3 azalışla 85,2 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,3 azalarak 85,2 milyar dolara indi.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 1,2 artışla 144,7 milyar dolar olurken, mal ithalatı yüzde 2,2 azalarak 229,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mal ticaret açığı, martta ise 92 milyar dolar olmuştu.

Ayrıca, toptan eşya stokları nisanda aylık yüzde 0,8 artarken, perakende stokları yüzde 1,6 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de mal ticareti açığı nisanda yüzde 7,3 azaldı - Haberler Ekonomi
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