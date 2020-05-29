ABD'de mal ticareti açığı nisanda arttı ABD'de mal ticareti açığı, nisanda aylık yüzde 7,2 artışla 69,7 milyar dolara yükseldiABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stok verilerini açıkladı.

ABD'de mal ticareti açığı, nisanda aylık yüzde 7,2 artışla 69,7 milyar dolara yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stok verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 69,7 milyar dolara çıktı. Bu dönemde mal ihracatı yüzde 25,2, ithalatı yüzde 14,3 azaldı.

Mart ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi, 65 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ayrıca, toptan eşya stokları nisanda aylık yüzde 0,4 artarken, perakende stoku yüzde 3,6 azaldı.

Kaynak: AA