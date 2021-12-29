ABD'de mal ticareti açığı kasımda rekor seviyeye ulaştı - Haberler Ekonomi
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ABD'de mal ticareti açığı kasımda rekor seviyeye ulaştı

ABD'de mal ticareti açığı kasımda rekor seviyeye ulaştı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 17,5 artışla 97,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,5 artarak 97,8 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan mal ticareti açığının 89 milyar dolar olması öngörülüyordu. Mal ticaret açığı ekimde 83,2 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 2,1 azalışla 154,7 milyar dolar, mal ithalatı ise yüzde 4,7 artışla 252,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ayrıca toptan eşya stokları kasımda aylık bazda yüzde 1,2 artarken, perakende stoklarındaki artış yüzde 2 oldu.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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