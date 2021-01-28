ABD'de mal ticareti açığı Aralık 2020'de yüzde 3,5 azaldı
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ABD'de mal ticareti açığı Aralık 2020'de yüzde 3,5 azaldı

28.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:10
ABD'de mal ticareti açığı Aralık 2020'de yüzde 3,5 azaldı

ABD'de mal ticareti açığı, geçen ay aylık yüzde 3,5 azalışla 82,5 milyar dolara geriledi.

ABD'de mal ticareti açığı, geçen ay aylık yüzde 3,5 azalışla 82,5 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2020 dönemine ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen ay bir önceki aya göre yüzde 3,5 azalarak 82,5 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde mal ihracatı yüzde 133,4 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı yüzde 215,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mal ticaret açığı, geçen yıl kasımda ise 85,5 milyar dolar olmuştu.

Ayrıca, toptan eşya stokları geçen ay aylık yüzde 0,1 artarken, perakende stokları yüzde 1'lik yükseliş kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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