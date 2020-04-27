ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Türk'ün ülkeye dönmeyi reddettiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Türk'ün ülkeye dönmeyi reddettiği ortaya çıktı - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, Los Angeles, Türkiye, Güncel, Haber

ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Türk'ün ülkeye dönmeyi reddettiği ortaya çıktı

ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Ömer Kork'un daha önce Türkiye'ye gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.

27.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:58
ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Türk'ün ülkeye dönmeyi reddettiği ortaya çıktı

ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Ömer Kork'un daha önce Türkiye'ye gitmeyi reddettiği ortaya çıktı.

Son günlerde Türk Hava Yolları'nın (THY) korona virüs salgını nedeniyle başlattığı tahliye uçuşları kapsamında Türkiye'ye gitmesi için pasaport ve bilet verilmediği iddia edilen ve Los Angeles'ta evsiz olarak yaşayan Ömer Kork isimli şahsın daha önce de Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğundan alınan bilgilere göre iki senedir sokakta yaşayan Kork'un bu süre içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları ile Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldığı ancak psikolojik problemleri bulunan Ömer'in Türkiye'de başına kötü şeyler geleceği korkusu ile ortadan defalarca kaybolduğu belirtildi.

Pasaport hazır ancak uçuşa elverişli raporu yok

ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Ömer Kork'un geçtiğimiz 23 Nisan tarihinde gerçekleşen tahliye uçuşunda yer alması için THY'den onay alınamadığı bilgisinde ulaşıldı. Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz Kork'a geçici pasaport vermeye hazır olduklarını ancak THY'den bilet alamadıklarını söyleyerek pasaportu almaya gelmediklerini ifade etti. THY'den yapılan açıklamada ise 270 yetişkin ve 15 bebeğin yanı sıra özel uçuş nedeniyle ekstra personel ile yola çıkan tahliye uçuşunda özellikle psikolojik problemleri olduğu vurgulanan Kork için rapor gerekli olduğu belirtildi. Ancak bu raporun Kork ve onun uçuşunu üstlenen kişiler tarafından beyan edilmemesi üzerine diğer yolcuların güvenliği gözetilerek Kork'un uçuşa alınmadığı belirtildi.

Havacılık derneği AsMA'nın yayınladığı tavsiyelerde de, psikolojik bozuklukları olan yolcuların hava yolu ile seyahat etmesinin sakıncalı olduğu belirtilirken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise daha önce sağlık problemi yaşadığı bilinen hastalar için önlem alınmasını ve yanlarında refakatçi bulunmasını istiyor.

Uçuşta mahsur kalanlar tahliye edildi

Los Angeles Başkonsolosluğundan ulaşılan bilgide vizesi bittiği için ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan ve uçuşlar durduğu için Eşref Bedirhan Bozkurt isimli üniversite öğrencisinin de Dışişleri Bakanlığı ve Başkonsolosluğun çabaları ile Türkiye'ye dönmesinin sağlandığı belirtildi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi Haberler
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine benzetti
Brezilya efsanesi Ronaldo yazdığı mektupta, koronavirüs sürecini futbolculuğunda yaşadığı sakatlık dönemine...
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
Bologna, Galatasaraylı futbolcu Nagotomo'yu kadrosuna katmak istiyor
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen şahıs hayatını kaybetti
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka sayısı bugün kaydedildi
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
River Plate, futbolcu adaylarını WhatsApp üzerinden gelen videolardan izleyecek
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Turgut Özal Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Hadise Deniz Seki Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Mauricio Isla Roberto Carlos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İsveç Ankara Avrupa Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'de mahsur kaldığı iddia edilen Türk'ün ülkeye dönmeyi reddettiği ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 13:07:05. #1.14#
title