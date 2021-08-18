ABD'de Mahkumlara Oy Kullanma Hakkı Neleri Değiştirebilir?

Amerika'da mahkumların oy kullanma haklarıyla ilgili yeni adımlar atılması konusu, son zamanlarda yeniden gündemde.

Amerika'da mahkumların oy kullanma haklarıyla ilgili yeni adımlar atılması konusu, son zamanlarda yeniden gündemde. Mahkum seçmenlerin oy kullanma haklarıyla ilgili olası bir değişikliğin Florida, Iowa ve Kentucky gibi bazı kilit eyaletlerde seçim sonuçlarını da etkilemesi bekleniyor

Kaynak: DailyMotion.com