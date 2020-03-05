ABD'de mahkeme, Trump'ın "Meksika'da kal" uygulamasını iki eyalette durdurdu

05.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:58

SAN ABD'de San Francisco'daki Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin Meksika sınırından ülkeye giriş yapan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar Meksika'da bekletilmesine yönelik uygulamasının yürütmesini Arizona ve California eyaletlerinde durdurdu.

ABD Yüksek Mahkemesinin, "Meksika'da Kal" adı da verilen ABD ile Meksika arasındaki mutabakata yönelik mahkemenin kararını geri çevirmemesi halinde başvuru sürecindeki göçmenler 12 Mart'tan itibaren Arizona ve California'daki sınır kapılarından ABD'ye giriş yapabilecek.

Mahkeme, mutabakat uygulanması konusunda, Meksika'ya sınırı olan New Mexico ve Teksas eyaletlerini ise yetki alanına girmediğinden kapsam dışı bıraktı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra bu bölgelerden gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" adı verilen mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kentlerinde bekletiliyor.

Kaynak: AA