ABD'de Mahkeme Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına karar verdi
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ABD'de Mahkeme Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına karar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin geçişini engellemek için Meksika sınırına yapmak istediği duvar inşaatı için 5,7 milyar dolarlık ek bütçe Senato'da kabul edilmeyince Pentagon, bütçesinden 3,8 milyar aktarılmasının Temyiz Mahkemesi yasal olmadığına hükmetti.

ABD'de Mahkeme Meksika sınırına duvar örülmesinin yasal olmadığına karar verdi
27.06.2020 08:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:30

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin geçişini engellemek için Meksika sınırına yapmak istediği duvar inşaatı için 5,7 milyar dolarlık ek bütçe Senato'da kabul edilmeyince Pentagon, bütçesinden 3,8 milyar aktarılmasının Temyiz Mahkemesi yasal olmadığına hükmetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bütçesinden 3,8 milyar doları ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına inşa ettirdiği duvar için aktarılan bütçeyi güney sınırına örülecek duvar için kullanılması kararını Temyiz Mahkemesi, yasal olmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulması kararı verdi.

California eyaletinde 9'uncu Federal Temyiz Mahkemesi Trump yönetiminin, Meksika sınırına örülen duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesini kullanmasına ilişkin karar açıklamasında, "Pentagon bütçesinden alınan 3.8 milyar dolarlık fon başka amaçlar için tahsis edilmiştir ve söz konusu transfer, Hazine Bakanlığından kanuni yetki gerektiren miktara ulaştı. Bu nedenle Tahsisatların kanunu ihlal ettiği belirtildi.

ABD Yüksek mahkemesi 3.8 milyar dolarlık aktarılan fon kullanımını uygun bulmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi geçen yıl temmuz ayında, Trump yönetiminin Meksika güney sınırına duvar örülmesi için Pentagon bütçesinden ilk etapta 2,5 milyar ikince etapta ise 1.3 milyar dolarlık aktarılan fon kullanımını uygun bulmuştu.

Trump, geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ulusal acil durum ilan etmişti

ABD Temsilciler Meclisinde geçen yıl başında kabul edilen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış, ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için Trump ile Kongre arasında yaçanan kriz sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, da geçen yıl 15 Şubat'ta Meksika sınırına ilişkin ulusal acil durum ilan etmişti.

Meksika duvarı için Federal hükümet geçen yıl kısmen 35 gün kapalı kalmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar yaptırmak için geçen yıl demokratlar ile anlaşamayarak Federal hükümet geçen yıl kısmen 35 gün kapalı kalmıştı.

Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı. Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında geçen yıl federal hükümet kısmen 35 gün kapalı kalmıştı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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