Son dakika haberleri: ABD'de mahkeme, Meksika hükümetinin ABD'li silah şirketlerine karşı açtığı davayı kabul etti
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Son dakika haberleri: ABD'de mahkeme, Meksika hükümetinin ABD'li silah şirketlerine karşı açtığı davayı kabul etti

Son dakika haberleri: ABD'de mahkeme, Meksika hükümetinin ABD'li silah şirketlerine karşı açtığı davayı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Meksika hükümetinin 4 Ağustos'ta bazı ABD'li silah şirketlerine ülkedeki şiddeti artıran ihmalkar ticari uygulamaları nedeniyle açtığı dava, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki mahkeme tarafından kabul edildi.

Meksika hükümetinin 4 Ağustos'ta bazı ABD'li silah şirketlerine ülkedeki şiddeti artıran ihmalkar ticari uygulamaları nedeniyle açtığı dava, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki mahkeme tarafından kabul edildi.

Meksika hükümeti, ABD'deki bir grup silah şirketine Meksika'da şiddeti attıran ve kaçakçılığı kolaylaştıran ticari uygulamalar yapmakla suçlayarak 4 Ağustos'ta dava açmıştı. Meksika hükümetinin açtığı dava, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki mahkeme tarafından kabul edildi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Massachusetts Mahkemesi, Meksika hükümetinin ülkede suçluların kullandığı silahların ihmalkar ticaretinden sorumlu çeşitli şirketlere karşı açtığı davayı kabul etti. Bu ilk büyük adım, şimdi sırada tebligat ve yasal süreç var. İlerliyoruz" ifadeleri ile açtıkları davanın kabul edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Ebrard bu dava ile birlikte ABD'li silah şirketlerinden ihmalkar ve yasadışı uygulamalarının neden olduğu zararları tazmin etmelerinin talep edildiğini ancak tazminat miktarının dava sonucunda belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının söz konusu dava üzerinde çalışan hukuk ekibi, sivil haklar konusunda uzmanlaşmış ABD'li avukat Steve Shadowen ve silah şiddetinin önlenmesinde de yer alan Jonathan Lowy tarafından destekleniyor.

Dava metninde Meksika'ya her yıl yasadışı yollarla getirilen yarım milyondan fazla silahın yüzde 68'inin söz konusu şirketler tarafından üretilip satıldığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Ebrard'ın, söz konusu şirketlerin Meksikalı suç örgütlerine özel modeller geliştirdiğine yönelik iddiası da metinde yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da hükümet, 4 Ağustos'ta ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston şehrindeki bir federal mahkemede aralarında Smith & Wesson, Beretta, Colt, Barrett, Glock ve Century Arms'ın bulunduğu bir grup ABD'li silah şirketine karşı, ülkelerindeki şiddeti ve uyuşturucu kaçakçılığını teşvik eden ihmalkar ve yasadışı ticari uygulamaları sebebiyle dava açtığını duyurmuştu.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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