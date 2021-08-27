ABD'de mahkeme, istihbarat örgütlerinin, Kaşıkçı'ya yönelik tehditleri teyit etmek zorunda olmadığına hükmetti

NEW Federal Temyiz Mahkemesi, CIA ve başka istihbarat örgütlerinin, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik tehditlerden haberdar olduğunu gösteren kayıtların varlığını teyit etmek zorunda olmadığına karar verdi.

NEW Federal Temyiz Mahkemesi, CIA ve başka istihbarat örgütlerinin, cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yönelik tehditlerden haberdar olduğunu gösteren kayıtların varlığını teyit etmek zorunda olmadığına karar verdi.

Washington DC Federal Temyiz Mahkemesi, istihbarat örgütlerinin, öldürülen Cemal Kaşıkçı'ya yönelik tehditlerden haberdar olduğunu gösteren kayıtların varlığını teyit etmek zorunda olmadığına hükmetti.

Mahkeme, kararın gerekçesinde, söz konusu kayıtların varlığının ya da yokluğunun teyit edilmesinin "ulusal güvenliğe ciddi zarar vermesinin beklenebileceğini" kaydetti.

Kayıtların yokluğunun "ABD istihbaratında bir kör nokta bulunduğuna" işaret edebileceği vurgulanan kararda, kayıtların varlığının teyit edilmesinin ise "ABD'nin belirli bir kişi hakkında, belirli bir zamanda istihbarat toplamak için nedene ve kaynaklara sahip olduğunu" göstererek bu istihbaratın kime karşı ve nasıl elde edildiğini ortaya koyabileceği yorumu yapıldı.

Mahkeme, kararını, Knight First Amendment Enstitüsü ve Gazetecileri Koruma Komitesinin (CJP) başvurusu üzerine verdi.

Enstitüsü ve CJP, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) çerçevesinde istihbarat örgütlerinin, tehditler konusunda Kaşıkçı'yı "uyarma görevlerini" yerine getirip getirmediklerinin açıklanmasını talep etmişti.

Taleplerinin yanıtsız kalması üzerine iki kurum, CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı, FBI ve ABD'deki başka istihbarat örgütlerine dava açmıştı.

ABD'de FOIA yasası doğrultusunda yapılan taleplere, olası yanıt ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığı sürece kurumların yanıt verme zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan