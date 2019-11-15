ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

15.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 00:46

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda, biri 14 diğeri 16 yaşında iki öğrenci hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı.



Etrafa ateş açtıktan sonra kendini kafasından vuran saldırganın polis denetiminde hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Saldırganın ve yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır. Euronews.com'da Görüntüle