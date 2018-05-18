ABD'de Liseye Silahlı Saldırı: 10 Öğrenci Hayatını Kaybetti
ABD'nin Teksas Eyaleti'ndeki Santa Fe Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda ise yaralı var.
ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ise yaralı var
SALDIRI SANAT SINIFINDA MEYDANA GELDİ
Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı saldırı okulun sanat sınıfının olduğu yerde meydana geldi. Saldırıda bir polis memuru yaralanırken 10 öğrenci hayatını kaybetti. Çok sayıda ise yaralı var
Saldırgan ve ikinci bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
TRUMP, TWİTTER'DAN MESAJ YAYINLADI
Saldırı ile ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump "Gelen ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepinizi korusun" dedi.