ABD'de liseye silahlı saldırı 1 ölü, 5 yaralı

14.11.2019 22:51 | Son Güncelleme: 14.11.2019 22:51

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün Kaliforniya'nın Santa Clarita şehrinde bulun 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesi'nde meydana geldi. Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki lisede, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitiririrken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA