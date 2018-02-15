ABD'de Lisede Silahlı Saldırı (3)

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıdan kaçarak kurtulan öğretmen Melissa Falkowski, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu belirtti.
15 Şubat 2018 Perşembe 01:04
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıdan kaçarak kurtulan öğretmen Melissa Falkowski, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu belirtti. - York