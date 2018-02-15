ABD'de Lisede Silahlı Saldırı (3)
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ABD'de Lisede Silahlı Saldırı (3)

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıdan kaçarak kurtulan öğretmen Melissa Falkowski, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu belirtti.

ABD'de Lisede Silahlı Saldırı (3)

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıdan kaçarak kurtulan öğretmen Melissa Falkowski, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu belirtti. - York

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