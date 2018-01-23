ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı

ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi. 

Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - York

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et