ABD'de Lisede Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 7 Yaralı
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Marshall kasabasında bir lisede meydana gelen silahlı saldırı sonucu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Marshall Lisesi'nde meydana gelen saldırının ardından okul, polis ve ilk yardım araçlarıyla çevrildi.
Kentucky Valisi Matt Bevin, silahlı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - York