ABD'de lise öğrencisinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı
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ABD'de lise öğrencisinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı

09.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:26
ABD'de lise öğrencisinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bomba patladı: 5 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Newaygo şehrinde, okula getirilen evde yapılmış bombanın patlaması sonucu 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Newaygo şehrinde, okula getirilen evde yapılmış bombanın patlaması sonucu 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Michigan Eyalet Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir öğrencinin evde yaptığı ve sınıfa getirdiği bombanın kazayla patladığı kaydedildi.

Patlamada, bombayı getiren dahil 5 öğrencinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bina boşaltılırken başka bomba ihtimaline karşı okulda saatlerce arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin de dahil olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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