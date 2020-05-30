ABD'de lise öğrencilerinden jet skili mezuniyet töreni Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletinde lise, son sınıf öğrencileri sıra dışı bir mezuniyet törenine imza attı.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida eyaletinde lise, son sınıf öğrencileri sıra dışı bir mezuniyet törenine imza attı. Kep ve maske takan öğrenciler su üzerinde mezuniyet töreni kutlaması gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgını bir çok alışkanlıkları değirtirmeye devam ediyor. Salgının merkez üssü ABD'nin Florida eyaletindeki adalar grubu Florida Keys'in bir parçası olan Key West'te bir lise, su üzerinde, öğrencilerin jet skiler üzerinde olduğu bir mezuniyet töreni düzenledi. Kep ve maskelerini takan öğrenciler, cübbelerini de can yeleklerinin üzerine giyerek bindikleri jet skileri okul müdürünün olduğu bota sürdü. O anlar kayda alınırken, okul müdürünün ise koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymak için öğrencilere diplomalarını bir çubuk yardımıyla uzattığı görüldü.

Kaynak: DHA