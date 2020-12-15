ABD?de kuyruğu üzerinde durabilen kanguru görüntüleri viral oldu
15.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:45
? ABD'de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
? ABD'de kuyruğu üzerinde duran kangurunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.ABD'nin Teksas eyaletindeki Crocodile Encounter Hayvanat Bahçesi'nde Jack isimli bir kangurunun kuyruğu üzerinde durduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kangurunun kuyruğuyla kendini dengede tutuşu ve kaslarını esnetişine yönelik yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken bir kişi, 'Steroid kullanan dev mutant tavşanlar gibiler' yorumunu yaptı.- Abd
Kaynak: Demirören Haber Ajansı