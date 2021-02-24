ABD'de kurum ve şirketlere yapılan siber saldırıların arkasında Rusya olduğundan şüpheleniliyor
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ABD'de kurum ve şirketlere yapılan siber saldırıların arkasında Rusya olduğundan şüpheleniliyor

24.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:53
ABD'de kurum ve şirketlere yapılan siber saldırıların arkasında Rusya olduğundan şüpheleniliyor

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri, ülkede 9 kurum ve 100'e yakın şirketi hedef alan siber saldırıların ardında, Rusya'nın olduğundan şüpheleniyor.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri, ülkede 9 kurum ve 100'e yakın şirketi hedef alan siber saldırıların ardında, Rusya'nın olduğundan şüpheleniyor.

Ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri SolarWinds, Microsoft, FireEye ve CrowdStrike'ın temsilcileri, Kongre'de düzenlenen oturumda ülkede 9 kurum ve 100'e yakın şirketi hedef alan siber saldırıların ancak bir ülkenin arkasında olabilecek şekilde çok odaklı ve yoğun iş gücüyle yapıldığını belirtti.

Temsilciler, hedef listesindeki ABD ve bazı ülkelerin özel e-postaları ile dokümanlarının çalındığını ileri sürdü.

FireEye Şirketi'nin CEO'su Kevin Mandia, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımı, hedef aldıkları ağlara ilk kez Ekim 2019'da kurduklarını ancak tespit edilene kadar yazılımı etkinleştiremediklerini kaydetti.

Siber saldırganların Mart 2020'de ağlarda kayıtlı yetkili kişilerin bilgilerini çaldıklarını ve bu bilgilerle kendilerine istedikleri şekilde hareket etmelerini sağlayan bir "gizli anahtar" oluşturduklarını belirten Mandia, saldırıları Aralık 2020'de tespit ettiklerini ve ABD yönetimini bu konuda uyardıklarını aktardı.

Mandia ayrıca, şirketinden yaklaşık 100 kişinin siber saldırılar hakkında çalıştığını kaydetti.

Microsoft Başkanı Brad Smith de daha önce böylesine bir ölçekte sofistike bir saldırı görmediklerini belirterek "Rus Dış İstihbarat Ajansı'nı işaret eden önemli bir delil gördük. Bizi başka bir yere yönlendiren başka bir delil bulamadık." ifadelerini kullandı.

Smith ayrıca, dünya genelinde Kanada, Meksika, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin siber saldırıların kurbanları arasında bulunduğunu aktardı.

Saldırıların amacı istihbarat toplamak

Siber saldırılara hedef olanların tam listesi henüz açıklanmazken ABD Hazine Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının bu saldırılardan etkilenenler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bir hükümet yetkilisi, Aralık 2020'de FireEye tarafından tespit edilen saldırıların amacının "istihbarat toplamak" olarak göründüğünü ifade etti. Yetkili, hangi alanlarda istihbarat toplanmaya çalışıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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