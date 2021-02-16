ABD'de kurulan TASC TV 24 saat yayın yapacak
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ABD'de kurulan TASC TV 24 saat yayın yapacak

16.02.2021 01:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:16
ABD'de kurulan TASC TV 24 saat yayın yapacak

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC), ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve soydaşlarını bir araya getirmek için 24 saat kesintisiz yayın yapacak TASC TV adında bir televizyon kanalı kurduğu açıklandı.

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC), ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve soydaşlarını bir araya getirmek için 24 saat kesintisiz yayın yapacak TASC TV adında bir televizyon kanalı kurduğu açıklandı.

TASC TV tarafından yapılan yazılı açıklamada, "TASC, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı ve Müslüman halkı bir araya getirerek Türk diasporamızın sesini daha da güçlü duyurmak için yeni bir adım atıyor. TASC TV canlı ve interaktif yayınları ile 7/24 ulaşılabilir olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın da kendi arasında iletişim sağlayabilecekleri bir buluşma noktası olacak." ifadelerine yer verildi.

Deneme yayınlarına 16 Kasım 2020'de internet üzerinden başlayan televizyon kanalının, aylık 1 milyon izleyici kitlesine ulaştığı belirtilen açıklamada, başta Youtube olmak üzere tüm sosyal medya platformlarından kesintisiz yayın yapacağı, daha sonra da yayınlarını uydu üzerinden sürdüreceği bilgisi aktarıldı.

Yayınlarda Türk toplumunun sorunları ve çözümleri işlenecek

20 Şubat'ta yapılacak lansman ile 24 saat kesintisiz yayın hayatına başlayacağı belirtilen televizyon kanalında, Türk toplumunun sorunları ve çözüm önerilerinin ekrana getirileceği, kültür programlarının yanı sıra dini değerlerin işleneceği programlara da yer verileceği belirtildi.

Açıklamada, "TASC TV'de Türk ve Amerikalı siyasetçiler ve karar alıcılarla söyleşiler, iş insanlarının bir araya gelmesini sağlayacak ticari buluşma içerikli yayınlar, STK'ların kendilerini tanıtabileceği ve paydaşların buluşacağı programlar, yurt dışında başarı sağlamış Türklerin anlatılacağı ve Amerika'da yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirici ve yol gösterici içerikler yer alacak." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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