ABD'de Kuru Buz Üreticileri de Aşı Dağıtımına Hazır

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında ipi ilk göğüsleyen Pfizer-BioNtech ortaklığı oldu. ABD'de yeni onay alan aşının eksi 70 derecede saklanması şartı kaygıya neden oluyor. Amerika'nın dört bir yanındaki kuru buz üreticileriyse, bu zorluğun üstesinden gelmeye hazır olduklarını söylüyor

Kaynak: DailyMotion.com