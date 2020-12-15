ABD'de Kuru Buz Üreticileri de Aşı Dağıtımına Hazır
15.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:50
Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında ipi ilk göğüsleyen Pfizer-BioNtech ortaklığı oldu.
Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında ipi ilk göğüsleyen Pfizer-BioNtech ortaklığı oldu. ABD'de yeni onay alan aşının eksi 70 derecede saklanması şartı kaygıya neden oluyor. Amerika'nın dört bir yanındaki kuru buz üreticileriyse, bu zorluğun üstesinden gelmeye hazır olduklarını söylüyor
Kaynak: DailyMotion.com