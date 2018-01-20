ABD'de Kürtaj Karşıtı Yürüyüş

ABD'nin başkenti Washington'da bu yıl 45'incisi gerçekleştirilen ve "Hayat Yürüyüşü" olarak bilinen yürüyüşe on binlerce kürtaj karşıtı eylemci katıldı.

Washington sokaklarında ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan göstericiler daha sonra ABD Kongresi civarında toplanarak Kongre üyelerine çağrıda bulundu.

Kürtajın yasaklanması yönünde yasalar çıkarılması gerektiğini savunan göstericiler, attıkları sloganlarla da kürtaja karşı seslerini yükseltti.

Aynı saatlerde Beyaz Saray'da kürtaj karşıtlarını kabul eden ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı konuşmada göstericilere destek verdi ve onların "mücadelesinde" yanlarında olduğunu vurguladı.

Trump'ın koltuğa oturmasından bir hafta sonra 44'üncüsü düzenlenen yürüyüşe katılan ve bir konuşma yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "ABD'nin artık kürtaj karşıtı bir başkanı var." ifadesini kullanmıştı.

ABD'de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki tartışma konularından biri olan kürtaj, genel olarak Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı bir uygulama olarak görülüyor. Ülkedeki kürtaj karşıtları da Trump'ın koltuğa oturmasıyla bu konuda yasal adımların atılmasını talep ediyor.