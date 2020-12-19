ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı
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ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı

19.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:37
ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı

ABD'de aracıyla, kar küreme aracının kürediği karların altında mahsur kalan Kevin Kresen (58), 10 saat sonra acil yardım ihbarını alan Bölge Çavuşu Jason Cawley tarafından kurtarıldı.

ABD'de aracıyla, kar küreme aracının kürediği karların altında mahsur kalan Kevin Kresen (58), 10 saat sonra acil yardım ihbarını alan Bölge Çavuşu Jason Cawley tarafından kurtarıldı. Bir sorun nedeniyle araç ısıtmasının çalışmaması nedeniyle hipotermi olan Kresen tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay ABD'nin New York eyaletinde bulunan Tioga bölgesinde meydana geldi. Polis tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Çavuşu Jason Cawley, yardıma ihtiyacı olan ve yeri tespit edilememiş bir araç sürücüsüne dair ihbar aldı. Çavuş Cawley, bölgedeki Owego kasabasından da geçen eyalet yolunu takip etti. Bir süre bölgede devriye gezen Cawley, 'posta kutusu gibi görünen' bir şey olduğunu fark etti ve kontrol etmeye gitti. Karları temizleyen Cawley, söz konusu aracı ve acil yardım çağrısı yapan Kevin Kresen'i buldu. Araçtan çıkarılan Kresen, tedavisi için Lourdes Hastanesi'ne kaldırıldı.Bölgenin Candor kasabasında yaşayan Kresen'in aracının, kar küreme aracının kürediği karların altında kaldığı belirtildi. Kar altındaki araçta 10 saatten fazla bir süre mahsur kalan Kresen'in, araç ısıtması çalışmadığı için hipotermi olduğu ve donma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.


ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı
ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı
ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı
ABD'de kürenen karlar altında aracıyla mahsur kalan adam 10 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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