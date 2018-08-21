- ABD'de Kurban Bayramı sevinci

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles kentindeki Müslümanlar Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazı için bir araya gelenler bayramlaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney California'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar, ABD'de iş günü olmasına rağmen dini vecibelerini yerine getirmek için sabahın erken saatlerinde Boğaziçi Camii'nde bir araya geldi.

ABD'de faaliyet gösteren TURCA derneğinin kurucularından, Bayram Namazı için camiye gelen Savaş Yılmaz California'dan tüm İslam Alemi'nin bayramını kutladıklarını söyleyerek, "Bayramın memleketimize ve ümmetimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde dualarımızla ve desteğimizle memleketimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Camide kılınan bayram namazı öncesi ve sonrasında bayramların önemi ve bir tatil olarak değil toplumu bir araya getiren vesileler olarak görülmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca kurbanın nasıl ortaya çıktığı, Müslümanlar için önemi ve kurban vazifesinin nasıl, hangi şartlarda gerçekleştirilmesi gerektiği anlatıldı.

Boğaziçi Cami'nin yetkilisi ve hocası Bilal Ezer, bayram namazı sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kurban vesilesi ile bir araya toplandıklarını belirterek, "Cenabı Hak bugün tüm İslam alemini mutlu edip kurbanlarını kabul eylesin. Bütün çocuklara huzurlu mutlu bir bayram nasip eylesin" dileklerinde bulundu. Ezer ayrıca bayramın ikinci günü sadece Müslümanların bulunduğu bir mezbahada dini vecibelere uygun olarak kurbanlarını keseceklerini anlattı.

Bayram namazına katılanlar, namazdan sonra caminin bahçesinde, gönüllüler tarafından hazırlanan ve ikram edilenler ile birlikte kahvaltılarını ettiler.

Los Angeles'ta ayrıca Los Angeles Türk Amerikan Derneği LATAA tarafından gerçekleşen bir bayram pikniği organizasyonunda da Türkler bir araya gelerek bayramlaştı. LATAA tarafından düzenlenen organizasyonda gelen konuklara kavurma dağıtılırken bir araya gelen Türkler bayramlaşma fırsatı buldu.