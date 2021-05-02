ABD'de kumarhaneye saldırı: 7 yaralı
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ABD'de kumarhaneye saldırı: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Green Bay ilçesinin Oneida bölgesindeki bir kumarhaneye silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığını aktardı. Green Bay polisi, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırının arkasındaki nedenin henüz belirlenemediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de kumarhaneye saldırı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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