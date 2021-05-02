ABD'de kumarhanede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
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ABD'de kumarhanede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'de kumarhanede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

GREEN ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhanede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

GREEN ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhanede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brown Polis Şefi Kevin Pawlak yaptığı açıklamada, Wisconsin'in Green Bay bölgesindeki "Oneida" isimli kumarhanede bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Pawlak, yaralının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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