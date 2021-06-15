ABD'de, kuduz nedeniyle 100'den fazla ülkeden köpek ithali bir yıl süreyle yasakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de, kuduz nedeniyle 100'den fazla ülkeden köpek ithali bir yıl süreyle yasakladı

ABD'de, kuduz nedeniyle 100'den fazla ülkeden köpek ithali bir yıl süreyle yasakladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'ye çeşitli nedenlerle köpek ihraç eden 100'den fazla ülkeye, kuduz riski nedeniyle 1 yıllığına yasak getirildiği açıklandı.

NEW ABD'ye çeşitli nedenlerle köpek ihraç eden 100'den fazla ülkeye, kuduz riski nedeniyle 1 yıllığına yasak getirildiği açıklandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kuduzun hala bir sorun olduğu 100'den fazla ülkeden getirilen köpeklerin ithal edilmesine, kuduz aşısı kanıtına ihtiyaç duyulması ve küçük oldukları için aşılanamayan yavru köpeklerin risk oluşturması nedeniyle 1 yıl ara verileceğini duyurdu.

Ülkeye getirilen yavru köpeklerin sayısında son zamanlarda hızlı artış olması dolayısıyla alınan karara ek olarak, ABD vatandaşlarının kendi köpeklerini söz konusu ülkelere götürmeleri durumunda, kuduz riski olmayan üçüncü bir ülkede 6 ay geçirmeden ülkeye sokamayacakları da belirtildi.

ABD'ye, satmak, sahiplenmek veya evcil hayvan olarak beslemek amacıyla getirilen bu köpeklerin sağlıklı olduğundan emin olmak için alındığı ifade edilen kararın 14 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yetkililer, ABD'ye her yıl 1 milyon civarında köpek getirildiğini, 1 sene boyunca geçerli olacak yasak nedeniyle sayının yüzde 4 ila 7,5 oranında azalmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
ABD Başkanı Joe Biden: '(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize...
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık.' ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Funda Eryiğit Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de, kuduz nedeniyle 100'den fazla ülkeden köpek ithali bir yıl süreyle yasakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 01:45:29. #1.15#

title