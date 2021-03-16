ABD'de küçük uçak seyir halindeki aracın üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın seyir halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pembroke Pines kentinde North Perry Havaalanından kalkan küçük bir uçak, kısa süre sonra elektrik hatlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan uçak yolda seyir halindeki bir aracın üzerine düştü. Düştükten sonra sürüklenmeye devam eden uçak yanmaya başladı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye Şefi Marcellino Rodriguez, feci kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, araçtaki 1'i yetişkin diğeri çocuk 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Yaşanan kaza olay yerindeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ev sahibi Anabel Fernandez kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kapıma çok yakındı. Bu evi geçtiğimiz yıl satın aldık ve çok yakın bir şekilde geçen çok sayıda uçak görüyoruz. Uçaklar o kadar yakın ki neredeyse onlara dokunabilirsiniz" diye konuştu. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı