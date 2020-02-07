ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
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ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

07.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:48
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.


ABD'de içerisinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak düştü. Alaska'nın Bethel şehrinden Kipnuk köyüne gitmek üzere yola çıkan Piper PA-32 tipi küçük uçak, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Alaska'nın Tuntutuliak bölgesinde bulunan uçakta 5 kişinin hayatını kaybettiği, sağ kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi. - ALASKA

Kaynak: İHA
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